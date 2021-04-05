За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 24 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован 1 несовершеннолетний. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия. Полицейскими оформлено 409 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 75 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Муромский район:По предварительной информации, 29 марта 2021 г. около 20:20 в г. Муроме у д.95 на ул. Ленина водитель автомобиля «Чери», 1961 г.р., при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо во встречном направлении автомобилю «ВАЗ» под управлением водителя 1992 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован.Вязниковский район:По предварительной информации, 01 апреля 2021 г. около 15:55 на автодороге М-7 «Волга» водитель автомобиля «Рено», 1991 г.р., не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Камаз» под управлением водителя 1970 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель и пассажир 1997 г.р. автомобиля «Рено» направлены на амбулаторное лечение.Петушинский район:По предварительной информации, 02 апреля 2021 г. около 12:00 г. на 115 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Лада» 1984 г.р. допустил съезд на обочину, где совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» направлен на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 03 апреля 2021 г. около 17:00 на 216 км автодороги М-7 «Волга» водитель 1964 г.р. автомобиля «Ивеко» в составе полуприцепа «Кроне» допустил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении автомобилем «КАМАЗ» с полуприцепом «Кроне» под управлением водителя 1977 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Ивеко» госпитализирован.г. Владимир:По предварительной информации, 04 апреля 2021 г. около 14:15 на 20 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Хонда», 1995 г.р., двигаясь по левой полосе, при перестроении в среднюю полосу, допустил столкновение с автомобилем «Чери» под управлением водителя 1983 г.р.,Ю который двигался по средней полосе попутно в прямом направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Чери» 1988 г.р. направлен на амбулаторное лечение.