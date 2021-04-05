Оппозиция обвинила президента Украины Владимира Зеленского в узурпации власти.

Оппозиция обвинила президента Украины Владимира Зеленского в узурпации власти.Депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступили против санкций, которые ввел украинский лидер в минувшую пятницу, 2 апреля. По их словам, ограничения против жителей страны не носят законный характер. "Это уже вошло в преступную традицию – правосудие на Украине уничтожается", – говорится в сообщении на официальном сайте.Парламентарии заявили, что киевские власти объявил войну всем неугодным. Они напомнили, что в начале февраля были заблокированы оппозиционные телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK, которые критиковали деятельность президента. Затем Зеленский ввел санкции против представителей оппозиционного движения."Очевидно, что целью таких санкций является внесудебная расправа с инакомыслящими", – подчеркнули они.В партии также рассказали, что Владимир Зеленский заблокировал работу Конституционного суда (КС). Сначала президент Украины попытался распустить его, а потом – прекратить полномочия некоторых его судей. Как отметили депутаты, теперь КС бездействует, и пострадавшие в результате санкций граждане не смогут оспорить решение Киева.Парламентарии уверены: и его команда должны понести ответственность за свои действия, нарушающие Конституцию, – в частности, за попрание свободы слова, за внесудебное преследование членов оппозиционного движения, украинских граждан и юридических лиц, а также за политику репрессий.