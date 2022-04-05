Все они переданы на переработку, а средства за вторсырье будут перечислены в фонд Волонтеры в...

Все они переданы на переработку, а средства за вторсырье будут перечислены в фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам".Как сообщают в нацпарке, год назад планировалось собрать крышки только силами сотрудников, но акцию быстро подхватили школьники и детсадовцы Гусь-Хрустального района. Благодаря их поддержке, удалось помочь нескольким детям с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях. В национальном парке "Мещера" призывают присоединиться к важному делу всех неравнодушных. Контакты есть в группе ВК "Добрые-крышечки-Владимир".