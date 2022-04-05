4 апреля на 76-м году жизни скончался ветеран региональной системы здравоохранения –...

4 апреля на 76-м году жизни скончался ветеран региональной системы здравоохранения – врач-акушер-гинеколог Виктор Тихонович Хмарский - сообщает Департамент здравоохранения Владимирской области.Виктор Тихонович в 1979 году окончил Ивановский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», в 1980 году – интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология». Всю свою профессиональную жизнь он посвятил оказанию акушерско-гинекологической помощи населению Владимирской области.В течение 37 лет, вплоть до июля 2017 года, Виктор Тихонович был верен работе в Родильном доме №1 города Владимира (сейчас это Областной перинатальный центр), из которых 22 года возглавлял родовое отделение. Доктор отмечен заслуженными благодарностями руководства и пациентов.Прощание с Виктором Тихоновичем Хмарским состоится 6 апреля в церкви Бориса и Глеба села Фёдоровское Киржачского района. Начало – в 14.00.Фото: Департамент здравоохранения Владимирской области