Его будут вести специалисты департамента архитектуры и строительства.

Администрация Владимирской области организует еженедельный приём для . Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.«В связи с ростом количества вопросов о механизмах восстановления прав, департамент архитектуры и строительства начнёт личный приём граждан, которые приобрели квартиры в , - пояснили в обладминистрации.Консультации по вопросам завершения строительства объектов будут проходить по пятницам с 15 до 16 часов по адресу: Токарева - 1, кабинет №3.Телефоны для справок: (4922) 33-50-77, 33-50-78.Ранее сообщалось, что Фонд развития территорий 30 марта подал в Арбитражный суд о банкротстве ООО «Интерстройвладимир». Собственники квартир опасаются, что это приведёт к нежелательному результату - выплате компенсаций.