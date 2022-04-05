Россия на фоне санкций может получить рекорную прибыль от продажи энергорессурсов.

Россия на фоне санкций может получить рекорную прибыль от продажи энергорессурсов.Американский лидер Джо Байден ответил на решение своего российского коллеги Владимира Путина начать специальную военную операцию по защите независимых ДНР и ЛНР энергетическим эмбарго. Более того, Вашинтон в рамках противостояния с Москвой активно пытается перетащить на свою сторону Брюссель. Евросоюз пока не спешит отказываться от отечественных нефти и газа. Меж тем, санкции могут иметь позитивный эффект.Об этом заявили обозреватели американского агентства Bloomberg со ссылкой на исследование Института международных финансов (IIF). По данным издания, Москва может получить рекордный доход от экспорта углеводородов, если основные потребители нефти и газа не поддержат энергетическое эмбарго.По расчетам экспертов, прогнозируемая выручка Москвы от продажи энергоресурсов достигает 321 миллиарда долларов. Аналитики подчеркивают, что подобные экономические показатели для нашей страны являются блестящими, особенно если учитывать "удушающее давление" Запада.Отчет международных исследователей, как отмечают авторы статьи, показывают, что западные санкции не смогли отрезать нашу страну от притока иностранной валюты. В издании также обратили внимание, что крупнейшая экономика Европы – Германия – выступает против жесткого санкционного давления на Россию. Энергетическое эмбарго, по их данным, поддержали только США и Великобритания.