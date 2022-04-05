Больницы Владимирской области с сегодняшнего дня возобновляют оказание плановой медицинской помощи....

Больницы Владимирской области с сегодняшнего дня возобновляют оказание плановой медицинской помощи. Не все, но большинство. Так, например, вновь открыт стационар самой большой во Владимире городской больницы. Полтора года с небольшим перерывом один из больничных корпусов действовал как ковидный госпиталь. Что там изменилось и какие операции снова возможны? - узнала Дарья Давыдова.Табличка "чистая зона" "прикипела" к стеклу, но это ничего не значит, говорят сотрудники. С начала недели первый корпус пятой больницы целиком - зона свободная от ковида. Последнего больного из инфекционного госпиталя выписали в конце марта. Полегчало всем. Татьяна Рязанцева снова на своем месте. Долгое время приходилось ездить на работу в Загородный. Все срочные операции проводили в ОКБ.Татьяна Рязанцева, операционная медсестра:- Честно, это непередаваемое ощущение. Это как возвращаешься домой. Всё родное, всё своё.Для приема больных открыты травмотологическое, лор-отделение, отделение пульмонологии, терапия и эндохирургия. В приемном покое очередь из "экстренных" пациентов, с травмами и острыми болями. В стационарах пока тихо. Больные собирают справки для плановой госпитализации. Татьяна Дебердеева направление ждала больше года. Сама дважды тяжело переболела коронавирусом. Начались осложнения.Татьяна Дебердеева, пациент стационара:- Я третий месяц на больничном, и я, действительно, в большом ожидании находилась, потому что уже в условиях амбулаторных мне никто помочь не мог.Антон Агеев - первый день не в костюме, без перчаток и очков. Реанимация тоже вернулась в штатный режим работы. На пике эпидемии в отделении были заняты все шестнадцать коек.Антон Агеев, врач анестезиолог-реаниматолог:- Средний койко-день в реанимации составляет от одних до трех суток. Средняя продолжительность лечения пациентов с ковидом в отделении составила около девяти тире двадцати пяти суток. Всё было очень плохо у пациентов, все находились на неинвазивной вентиляции легких, некоторые - на искусственной вентиляции легких.Полезное наследство ковидного госпиталя - оборудование. Реанимационные боксы укомплектовали по-максимуму. У каждой кровати - монитор, аппарат ИВЛ. Кислород теперь не в баллонах, а подается централизованно. Пандемия "прокачала" и самих медиков.Елена Калинина, заместитель главврача ГКБ №5:- Сотрудники офтальмологического, лор-отделения, которые раньше имели определенную узкопрофильную специфику, приобрели неоценимый опыт выхаживания пациентов, тяжелых пациентов, что, конечно, пригодится в будущем.В отделениях провели санобработку, сделали смывы. Роспотребнадзор подтвердил допуск больных. Плановые, но отсроченные операции возобновятся уже на этой неделе. Например, операции по замене хрусталика. ПЦР-тест для госпитализации всё еще обязателен.Сергей Замковой, главврач ГКБ №5 г. Владимир:- Некоторые пациенты, тем более с амбулаторными формами, они могут не чувствовать никаких клинических проявлений, но вот этот преморбидный период, он может потом сказаться, когда человек попадет в стационар. А раз он попадает в стационар с положительным пцр или с "клиникой", он может служить источником инфекции для рядом находящихся людей в палате.В поликлинике по-прежнему функционирует "красная зона", а врачам предписано соблюдать масочный режим. Главврач Сергей Замковой осторожен в прогнозах. Инфекционный госпиталь уже закрывали прошлым летом, но затишье продлилось недолго. Врачи надеются, в этот раз начать всё с чистого... стекла.Дарья Давыдова. Андрей Синягин."Вести-Владимир"