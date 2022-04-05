Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Владимира.

Бывшего заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина будут судить за превышение должностных полномочий и ограничение конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В ноябре 2020 года для участия в аукционе на Рпенского проезда заявилась фирма из Санкт-Петербурга. Экс-чиновник вынудил генерального директора ГУП «ДСУ-3» к участию в торгах, после чего сделал всё для победы госкомпании.«Через подчинённых и подконтрольных ему лиц он оказывал давление на руководителей иногородней строительной фирмы в целях отказа от участия в аукционе. После отказа, Роман Сергеевич через директора ГУПа заключил с представителями питерской компании картельное, запрещённое антимонопольным законодательством», - уточнили в пресс-службе ведомства.Согласно сговору, конкуренты не стали снижать цену контракта, что обеспечило победу ДСУ-3. Вторая сторона получила субподряды. Ущерб от деятельности Годунина прокуроры оценили в 10 млн рублей.«Кроме того, унитарное предприятие получило незаконный доход в общей сумме более 2 млрд рублей», - уверены в надзорном органе.Расследованием занимались сотрудники СУ СК и УФСБ.Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Владимира.