Прокурор Владимирской области Владислав Малкин утвердил обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции в отношении бывшего заместителя

Прокурор Владимирской области Владислав Малкин утвердил обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции в отношении бывшего заместителя губернатора Романа Годунина и экс-гендиректора государственного унитарного предприятия «Дорожно-строительное управление № 3» Романа Головина. Роман Годунин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ -превышение должностных полномочий лицом, занимающих государственную должность