В ответ на проведение специальной военной операции на Украине, страны Запада ввели против России ряд санкций, в том числе, затрагивающих топливно-энергетический сектор, важный для экономики нашей страны. О том, что ждет российский нефтяной рынок подробно объяснил руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

В ответ на проведение специальной военной операции на Украине, страны Запада ввели против России ряд санкций, в том числе, затрагивающих топливно-энергетический сектор, важный для экономики нашей страны. О том, что ждет российский нефтяной рынок подробно объяснил руководитель "Центра развития энергетики" Кирилл Мельников.В целом, по мнению эксперта, речь идет о быстром и кардинальном отказе Запада от российских энергоносителей и перенаправлении российского сырьевого экспорта в страны Азии (прежде всего, в Индию, которая до сих пор почти не закупала российскую нефть). Что касается роста поставок в Китай (главный покупатель нефти из России), то в ближайшее время он будет ограничен: российская нефть уже занимает существенную долю в энергобалансе страны, а ее поставка морем из портов европейской части РФ будет стоить дороже, чем в Индию.Говоря о самих санкциях, надо понимать, что сделки с нефтью и нефтепродуктами из России официально разрешены, но есть ряд сложностей, которые могут затруднять торговлю.В частности, это запрет на проведение операций со многими российскими банками (ВТБ, "Открытие"), опасения проводить платежи через российскую финансовую систему из-за давления США и ЕС. По этой же причине западные нефтяные компании и переработчики стараются уменьшить закупки. Значительный объем экспортной нефти доставляется танкерами, и сегодня многие судоходные компании неохотно предоставляют суда под загрузку российской нефтью, т.к. увеличивается страховка (например, из-за возможной конфискации судна и т.д.). Кроме того, большинство нефтяных сделок заключается заранее, за месяц до отгрузки, да и транспортировка занимает время, и покупатели опасаются, что уже оплаченная, но ещё не доставленная нефть может оказаться под новыми санкциями.Эксперт подчеркнул, что есть несколько стран (США, Канада и Австралия), которые все-таки ввели полный запрет на импорт российской нефти. Великобритания собирается сделать это до конца этого года. Но тут важно сказать, что в число топ-10 покупателей из них входит только США.Руководитель Центра РЭ признал, что наиболее пострадавшим сегментом нефтяного рынка, скорее всего, станет переработка нефти. Упал среднесуточный объем выпуска бензина и дизельного топлива. Основная причина – остановка простых нефтеперерабатывающих заводов (Новошахтинского, Марийского), и, в существенно меньшей степени, снижение объема выпуска у сложных НПЗ. Эксперты считают, что сокращение переработки вызвано ожиданием проблем с экспортом, а также ожиданием падения спроса на внутреннем рынке из-за сокращения экономики после санкций.По прогнозам специалистов "Центра развития энергетики", уже летом уровень переработки вырастет. Произойдёт это благодаря росту спроса на бензин в отпускной сезон на фоне сокращения доступности авиасообщения из-за санкций против российского авиасектора и закрытия воздушного пространства странами ЕС.Что касается добычи нефти, то здесь ключевым фактором будет ситуация с экспортом. По оценкам "Центра РЭ", под угрозой находятся только спотовые отгрузки (т.е. продажи с немедленной поставкой) из российских портов.Экспорт нефтепродуктов вообще труднее переориентировать, чем поставки нефти, поэтому аналитики ЦРЭ ожидают сокращения объёма первичной переработки примерно в 14-18% (на 40-50 млн тонн с нынешних 280 млн тонн).С полной версией отчета, которая включает подробный анализ ситуации и выводы по всем энергоносителям, не только по нефти, можно ознакомиться .