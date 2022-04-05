В связи с ростом количества вопросов у дольщиков компании «ИнтерСтройВладимир» о механизмах...

В связи с ростом количества вопросов у дольщиков компании «ИнтерСтройВладимир» о механизмах восстановления их прав, Департамент архитектуры и строительства Владимирской области организовал личный приём этих граждан. Консультации по вопросам завершения строительства объектов будут проходить по пятницам с 15:00 до 16:00 по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д. 1, каб. 3. Телефоны для справок: (4922) 33-50-77, 33-50-78.Администрация Владимирской области информирует, компания «ИнтерСтройВладимир» является застройщиком трёх многоквартирных жилых домов по улице Нижняя Дуброва во Владимире: ЖК «Дуброва парк − 2», корпуса №№ 1, 4 и 5.Фото: https://avo.ru/