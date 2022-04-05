Через мессенджер также можно пожаловаться на работу медиков.

Во Владимирской области созданы медицинские чаты для помощи пациентам. Об этом сообщает департамент здравоохранения.«Основная цель – повышение качества и доступности медицины для населения. Через Telegram жители смогут оставлять свои жалобы и получать ответы в течение двух часов», - заверили в обладминистрации.По мнению директора депздрава Артёма Осипова, это позволит наладить связь между поликлиниками и больными и ускорить решение проблем.С помощью чата можно записаться на приём к врачу, вызвать доктора на дом, сообщить об очередях в поликлиниках, грубом обращении, записаться на обследование и тестирование.Через новые способы коммуникации нельзя получить консультацию по лечению и назначению препаратов, работе скорой помощи, вопросам госпитализации и постановке диагноза.Писать обращения можно с понедельника по субботу с 8 до 20 часов.Ссылки для вступления:- – больницы Владимира;- – районные медучреждения региона.