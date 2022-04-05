Редакция будет рассказывать о наиболее ярких примерах предприятий, которые двигают вперед российскую экономику.

В современных условиях Россия должна не только искать новых партнеров, но и развивать собственную промышленность. Это позволит продолжать развитие, несмотря на ограничения. Основная цель нашей экономики — мобилизоваться и перейти на импортозамещение.Рост импортозамещения может обеспечить стране рост ВВП до 10% ежегодно. Но что реально происходит в значимых отраслях? Каких успехов достигли отечественные производства? Такие вопросы поступают от читателей по всей России.В связи с этим издательский дом «Аргументы и факты» запускает два актуальных спецпроекта: «Время созидать» и «Импортозамещение в России».«Мы будем собирать примеры созидания в разных отраслях промышленности в разных регионах. Они показывают, что пришло то время, когда тон жизни задают созидатели», - сообщает главный редактор «АиФ» Михаил Чкаников.«Будем рады, если к нашим проектам присоединятся отечественные производители — те, кто строит современные производства, выпускает продукцию высокого качества, то есть создаёт тот самый базис, на котором только и возможно дальнейшее развитие страны», — подчеркнул генеральный директор ИД «АиФ» Руслан Новиков.Адрес спецпроекта «АиФ» «Время созидать»:Адрес спецпроекта «АиФ» «Импортозамещение в России»: