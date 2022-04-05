Иммунолог Владимир Болибок в беседе с уточнил, когда витамины лучше усваиваются организмом. По словам врача, витаминосодержащие составы следует принимать во время еды. Это связано с ..

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с уточнил, когда витамины лучше усваиваются организмом. По словам врача, витаминосодержащие составы следует принимать во время еды. Это связано с особенностями пищеварительной системы человека.Для полноценного усвоения отдельных витаминов требуются специальные органические вещества. Их выработка происходит эффективнее, когда человек принимает пищу, передает слова медика .