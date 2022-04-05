Депутат Госдумы Владимир Гутенев рассказал, что страна нуждается в профессионалах трех отраслей. На родину стремятся переманить способных соотечественников из-за рубежа. Как пишет , сейчас ..

Депутат Госдумы Владимир Гутенев рассказал, что страна нуждается в профессионалах трех отраслей. На родину стремятся переманить способных соотечественников из-за рубежа. Как пишет , сейчас политики готовят новую программу репатриации, чтобы привлечь нужные кадры для работы в России.В беседе с депутат отметил, что в первую очередь ставка делается на маститых ученых. Вторая категория желанных специалистов — инженерно-технические работники, конструкторы и технологи с опытом службы на высокотехнологичных производствах. Также для работы в России ждут руководителей бизнеса, которые сумели успешно отстоять свое детище в условиях жесткой конкуренции.