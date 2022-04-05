За
последние два года танцевальному спорту выпало много испытаний... Сначала
пандемийная ситуация массово отменяла и местные, и международные турниры,
закрывая границы и оставляя большинство спортсменов даже без тренировочного
процесса...
За
последние два года танцевальному спорту выпало много испытаний... Сначала
пандемийная ситуация массово отменяла и местные, и международные турниры,
закрывая границы и оставляя большинство спортсменов даже без тренировочного
процесса...
Теперь же политическое противостояние начало жестко
вмешиваться и в танцевальный спорт, даже когда "ковидная оттепель" начала
набирать обороты и появилась надежда, что чемпионат Европы WDC по
латиноамериканским танцам среди профессионалов наконец-то пройдет 23 апреля в
ГКД, который с весны 2020 года переносился несколько раз... Но Всемирный
танцевальный совет WDC приостановил лицензию Российскому танцевальному союзу
(РТС) в начале марта и наложил мораторий на проведение чемпионата Европы в
связи с текущей международной ситуацией по отношению к России и ее
санкционирования по всем сферам жизни...
Реальность сегодняшнего дня стала таковой, что страну, у
которой в арсенале богатейшие танцевальные традиции и плеяда сильнейших профессиональных
и любительских танцевальных дуэтов лишили права выступать и проводить
международные соревнования. Поэтому президент РТС Станислав Попов 23 апреля, в
дату отмененного чемпионата Европы, проведет "Кубок Кремля – Гордость России!" в Государственном Кремлевском Дворце, чтобы предоставить российским танцорам
возможность соревноваться на лучшем паркете мира и показать свой высокий уровень,
тем самым подтвердив титул турнира "Гордость России!". Безусловно многие
иностранные танцоры поддерживают проведение Кубка Кремля и подают свои заявки
на участие. Более ста пар будут соревноваться в четырех турнирах в категориях
профессионалы, любители и проэм в латиноамериканской и европейской программах.
Станислав Попов: "У нас четкая позиция и мы выступаем
против «танцевальных войн» как между международными организациями, так и между
самими танцорами. Нужно понимать, что наши спортсмены не виноваты в том, что
сейчас происходит. И, когда, повсеместно накладываются на них санкции, то это
уже определенная дискриминация, им вменяют тот факт, что родились в Российской
Федерации и за это должны быть отлучены от соревнований, а если и допущены к
ним, то с запретом на использование российского гимна и флага… Мы сожалеем,
что, все те кто выбрал подобную позицию по отношению к нашим танцорам, не до
конца как бы вникли в ситуацию и не проанализировали ее, они очевидно
«питаются» очень большим количеством фейков, которые они получают, и не в
состоянии глубоко погрузиться в нее, чтобы иметь объективную картину… Но мы
понимаем чувства наших друзей, украинских танцоров, надеемся на то, что в любом
случае добрые отношения будут восстановлены".
23 апреля команда РТС подарит всем зрителям и участникам
настоящий танцевальный праздник. Все, как всегда, будет на высоком уровне:
организация, украшенный зал, динамичная программа, выступление именитых
танцоров в показательных выступлениях, живая музыка двух оркестров, танцы для
публики в перерывах между турнирами, конферанс самого Станислава Попова на
протяжении всего вечера и, самое главное, много танцев в исполнении лучших из
лучших! На паркете будут блистать финалисты и действующие чемпионы России 2022
года. В латиноамериканской программе профессионалы – чемпионы Кирилл Белоруков
и Валерия Айдаева, вице-чемпионы Владимир Литвинов и Ольга Николаева, бронзовые
призеры Андрей и Анастасия Киселевы. В европейской программе профессионалы –
вице-чемпионы Владислав Коротченко и Анна Трензелева, бронзовые призеры Евгений
Лех и Айсылу Гиниятуллина. В латиноамериканской любители – чемпионы Михаил
Попов и Анастасия Дубровская, вице-чемпионы Дмитрий Семьешкин и Карина Задоян,
бронзовые призеры Таха Бату и Александра Повзун, Никита Павлов и Анастасия
Васильченко, Илья Гавриков и Елизавета Семашко, Никита Горденков и Белла
Бакарова.
Болеем и Гордимся за наших!
Организатор турнира – заслуженный деятель искусств
России, президент РТС, почетный вице-президент WDC Станислав Попов.
Генеральный партнер – "Газпромбанк" (АО).
Информационный партнер – ДНИ.РУ.