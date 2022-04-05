За последние два года танцевальному спорту выпало много испытаний... Сначала пандемийная ситуация массово отменяла и местные, и международные турниры, закрывая границы и оставляя большинство спортсменов даже без тренировочного процесса...

Запоследние два года танцевальному спорту выпало много испытаний... Сначалапандемийная ситуация массово отменяла и местные, и международные турниры,закрывая границы и оставляя большинство спортсменов даже без тренировочногопроцесса...Теперь же политическое противостояние начало жестковмешиваться и в танцевальный спорт, даже когда "ковидная оттепель" началанабирать обороты и появилась надежда, что чемпионат Европы WDC полатиноамериканским танцам среди профессионалов наконец-то пройдет 23 апреля вГКД, который с весны 2020 года переносился несколько раз... Но Всемирныйтанцевальный совет WDC приостановил лицензию Российскому танцевальному союзу(РТС) в начале марта и наложил мораторий на проведение чемпионата Европы всвязи с текущей международной ситуацией по отношению к России и еесанкционирования по всем сферам жизни...Реальность сегодняшнего дня стала таковой, что страну, укоторой в арсенале богатейшие танцевальные традиции и плеяда сильнейших профессиональныхи любительских танцевальных дуэтов лишили права выступать и проводитьмеждународные соревнования. Поэтому президент РТС Станислав Попов 23 апреля, вдату отмененного чемпионата Европы, проведет "Кубок Кремля – Гордость России!" в Государственном Кремлевском Дворце, чтобы предоставить российским танцорамвозможность соревноваться на лучшем паркете мира и показать свой высокий уровень,тем самым подтвердив титул турнира "Гордость России!". Безусловно многиеиностранные танцоры поддерживают проведение Кубка Кремля и подают свои заявкина участие. Более ста пар будут соревноваться в четырех турнирах в категорияхпрофессионалы, любители и проэм в латиноамериканской и европейской программах.Станислав Попов: "У нас четкая позиция и мы выступаемпротив «танцевальных войн» как между международными организациями, так и междусамими танцорами. Нужно понимать, что наши спортсмены не виноваты в том, чтосейчас происходит. И, когда, повсеместно накладываются на них санкции, то этоуже определенная дискриминация, им вменяют тот факт, что родились в РоссийскойФедерации и за это должны быть отлучены от соревнований, а если и допущены кним, то с запретом на использование российского гимна и флага… Мы сожалеем,что, все те кто выбрал подобную позицию по отношению к нашим танцорам, не доконца как бы вникли в ситуацию и не проанализировали ее, они очевидно«питаются» очень большим количеством фейков, которые они получают, и не всостоянии глубоко погрузиться в нее, чтобы иметь объективную картину… Но мыпонимаем чувства наших друзей, украинских танцоров, надеемся на то, что в любомслучае добрые отношения будут восстановлены".23 апреля команда РТС подарит всем зрителям и участникамнастоящий танцевальный праздник. Все, как всегда, будет на высоком уровне:организация, украшенный зал, динамичная программа, выступление именитыхтанцоров в показательных выступлениях, живая музыка двух оркестров, танцы дляпублики в перерывах между турнирами, конферанс самого Станислава Попова напротяжении всего вечера и, самое главное, много танцев в исполнении лучших излучших! На паркете будут блистать финалисты и действующие чемпионы России 2022года. В латиноамериканской программе профессионалы – чемпионы Кирилл Белорукови Валерия Айдаева, вице-чемпионы Владимир Литвинов и Ольга Николаева, бронзовыепризеры Андрей и Анастасия Киселевы. В европейской программе профессионалы –вице-чемпионы Владислав Коротченко и Анна Трензелева, бронзовые призеры ЕвгенийЛех и Айсылу Гиниятуллина. В латиноамериканской любители – чемпионы МихаилПопов и Анастасия Дубровская, вице-чемпионы Дмитрий Семьешкин и Карина Задоян,бронзовые призеры Таха Бату и Александра Повзун, Никита Павлов и АнастасияВасильченко, Илья Гавриков и Елизавета Семашко, Никита Горденков и БеллаБакарова.Болеем и Гордимся за наших!Организатор турнира – заслуженный деятель искусствРоссии, президент РТС, почетный вице-президент WDC Станислав Попов.Генеральный партнер – "Газпромбанк" (АО).Информационный партнер – ДНИ.РУ.