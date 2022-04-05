Он будет курировать ЖКХ, транспорт и охрану окружающей среды.

Мэр Владимира Андрей Шохин назначил Олега Круглова заместителем главы администрации. Он будет курировать ЖКХ, транспорт и охрану окружающей среды.Олег Александрович родился в 1979 году во Владимире. В 2001 году окончил инженерно-строительный факультет ВлГУ. Прошёл путь от простого рабочего «ДСУ-3» до руководителя различных организаций сферы дорожного хозяйства. В 2013 году возглавил Киржачское дорожное ремонтно-строительное управление. С 2016 года работал в Ярославской области, был первым заместителем главы Ростова.Перед тем как влиться в коллектив горадминистрации он некоторое время отработал на посту заместителя директора «Центра управления городскими дорогами». Его предшественником на посту замглавы был Сергей Литвинкин, который возглавил Ленинский район.