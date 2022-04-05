Филиал МТС во Владимире объявляет о наборе специалистов трех направлений. Компании в регионе требуются профессионалы в сфере маркетинга, энергетики и продаж. В масштабах страны открыто ..

Филиал МТС во Владимире объявляет о наборе специалистов трех направлений. Компании в регионе требуются профессионалы в сфере маркетинга, энергетики и продаж. В масштабах страны открыто порядка 500 дополнительных вакансий для ИТ-экспертов. Для владимирцев есть и варианты удаленной работы.По данным аналитиков hh.ru, спрос на сотрудников со стороны работодателей во Владимирской области в марте по сравнению с февралем вырос на 6 процентов, при этом резюме было размещено на 10 процентов больше. На 26 процентов увеличилось число вакансий в сфере маркетинга, на 16 процентов - безопасности, в том числе компьютерной, на 8 процентов больше стало предложений о работе в сфере телекома.МТС во Владимире поддерживает эти тренды, компании нужны , , , а такжеВ масштабах страны специалистам Владимирской области доступна удаленная работа в МТС. В ИТ-направлении дополнительный набор сосредоточен в области разработки разного стека технологий (Java, .net, JS, Python, Golang, мобильная разработка), также востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science, руководители ИТ-направлений. Вакансии открыты в командах, развивающих цифровые сервисы на основе Big Data, AI, облачной инфраструктуры и в других продуктовых подразделениях. МТС также готова принять на работу новых сотрудников в сферах маркетинга и PR, финансов, HR и других.«МТС всегда открыта для амбициозных и целеустремленных людей. Мы работаем как с отдельными специалистами, так и с проектами, взяв активный курс на экосистемность. HR-команда МТС во Владимире рассматривает на новые позиции сотрудников самого разного уровня — от начинающих специалистов, в том числе студентов старших курсов, до состоявшихся экспертов и руководителей. Работать в нашей компании не только интересно, но и комфортно: помимо профессиональной реализации и личностного роста, дополнительным стимулом для сотрудников будет мобильная связь, ДМС и страхование жизни, компенсация расходов на фитнес, бассейн и другие бонусы», — рассказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.