В 16:58 4 апреля 2022 года на автодороге Кольчугино-Александров около деревни Кожино Кольчугинского...

В 16:58 4 апреля 2022 года на автодороге Кольчугино-Александров около деревни Кожино Кольчугинского района произошло ДТП.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х легковых автомобилей, имеется пострадавший. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавших. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 14 человек, 6 единицы техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники.Фото: https://33.mchs.gov.ru/