Главный омбудсмен России оценила условия содержания временных переселенцев из Украины в нашем регионе.

Во вторник, 5 апреля, Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова с рабочим визитом побывала во Владимирской области. Вместе с главой региона она посетила пункт временного пребывания вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины (главным образом из Мариуполя), расположенный на живописном берегу реки Клязьмы в деревне Пенкино Камешковского района.Самая высокая оценка«В первую очередь, я имела возможность убедиться в том, что люди, прибывшие из Мариуполя, размещены комфортно. У них есть всё необходимое - чистое постельное бельё, спальные места, прекрасное кафе, где они получают трёхразовое питание, с учётом детского рациона. Я пообщалась и со взрослыми, и с детьми разного возраста. Все они хотели передать слова благодарности России за то, что она приняла и разместила их. Эти люди пережили страшную трагедию», - сказала Татьяна Москалькова.Временные переселенцы рассказали омбудсмену, что многие годы им приходилось испытывать сложности из-за насильственной украинизации, которая вызвала у них отторжение. Из-за того, что в школах продвигали лишь украинскую программу, при воспитании детей возникали серьёзные проблемы. Дома они разговаривали на русском, а в учебных учреждениях их заставляли использовать лишь «мову». Родителям приходилось переводить школьную программу на родной, понятный язык, чтобы на достойном уровне обеспечить обучение своих детей. И это была лишь одна из множества сложностей, с которыми им приходилось сталкиваться в повседневной жизни в жизни.«Мы видим, что людей разместили достойно. Можно было бы сказать, что в соответствии с международными нормами и стандартами, но это было бы не верной оценкой. Гораздо лучше. Мы видим, как люди раскрылись душой и насколько они по своему психическому состоянию, состоянию здоровья чувствуют себя хорошо. Это – самая высокая оценка их приёма в России», - подчеркнула Татьяна Москалькова.Гривны на рублиКроме того, главный омбудсмен страны выслушала насущные вопросы временных переселенцев. Один из самых часто задаваемых касался трудоустройства.«Все мариупольцы – трудяги, они действительно хотят работать, - говорит Татьяна Москалькова. - И первый вопрос, который они задают, касается возможностей трудоустройства. Второй вопрос – документы. Не только в этом пункте временного размещения, но и во всех других меня спрашивают о том, как можно решить вопрос с утраченными документами. Для этого у нас есть рабочие механизмы, схемы взаимодействия с Министерством внутренних дел. Я приехала со экспертом, который специализируется на этом вопросе. Всем будет оказана помощь. И по вопросам трудоустройства, и по вопросам восстановления документов».Не менее актуальная задача для властей – помочь временным переселенцам обменять гривны на рубли. Украинской волютой на территории нашей области расплачиваться нельзя, а другой у многих людей пока попросту нет. Уполномоченный по правам человека заверила, что в настоящее время Центробанк готовит ответ на этот вопрос. Уже подготовлен нормативный правовой акт, который будет определять порядок обмена гривен на рубли.Также, постояльцев пункта временного пребывания в Пенкино интересовали вопросы, касающиеся оформления единовременного пособия, предусмотренного постановлением Правительства и тем пакетом социальной поддержки, который Президент Российской Федерации определил для эвакуированных людей.«С губернатором Владимирской области эти вопросы мы уже обсуждали, он делает всё возможное для того, чтобы быстрее направить в Ростовскую область документы для получения этих пособий», - сказала Татьяна Москалькова.Ряд вопросов омбудсмену поступил от старшеклассников. Ребята спрашивали о порядке поступления в высшие учебные заведения Российской Федерации. На этот счёт тоже подготовлены решения. Татьяна Москалькова рассказала, что встречались с Министром просвещения Сергеем Кравцовым, который обещал, что будут расширены и линейка бюджетных мест, для этой категории людей, и возможность поступать без ЕГЭ - по особому порядку тестирования.Готовы помогатьВласти Владимирской области на достигнутом останавливаться не собираются – в скором времени к нам прибудут ещё несколько сотен временных переселенцев. Каждому из них будут оказывать помощь до того момента, пока жизнь не вернётся в мирное русло.«Мы заявляли, что мы готовы принять более 1 750 человек, - говорит губернатор Владимирской области Александр Авдеев. - Сейчас к нам прибыло уже более 1 700. Но около 400 человек – добрались своим ходом и разместились у своих друзей и родственников. На территории области сейчас оборудовано более 30 пунктов временного размещения. В них живут более 1 340 человек. Соответственно, у нас есть резерв ещё, примерно, на 400 человек. Мы готовы их принять, оказать людям любую помощь».Глава региона подчеркнул, что люди, прибывшие к нам с Украины, действительно не собираются оставаться не у дел.«Нас просят о трудоустройстве. Мы подбираем вакансии и 16 человек уже работают – это медики, учителя, работники почтовой службы. Сейчас есть много заявок на работу в кондитерской отрасли. Около 140 человек в данный момент оформляют документы для того, чтобы устроиться на работу. Детей устраиваем в сады и школы. Есть несколько студентов, которых зачислили во Владимирский государственный университет. Тем, кто готов наверстать программу, мы будем всячески помогать», - сказал Александр Авдеев.По словам главы региона, оформление документов идёт своим чередом. Из почти 1 700 человек, прибывших на территорию нашей области, более 960 уже оформили документы и статус временного переселенца. Это позволяет им получать выплаты, документы для трудоустройства на работу.Временным переселенцам оказывают и высококачественную медицинскую помощь. Из 440 человек, недавно прибывших в наш регион, двое – были ранены. Сейчас они проходят лечение и реабилитацию во владимирских медицинских учреждениях. Иногда у вновь прибывших выявляют случаи коронавируса – эти люди также получают возможность пройти лечение в наших больницах.В целом – люди выражают благодарность за то, что их разместили, помогают им материально и психологически, снабжают гуманитарной помощью, предметами первой необходимости.«Ещё раз подчеркну – мы готовы помогать людям до того момента, пока не восстановится мирный процесс. Люди смогут получить гражданство (такие заявки уже есть), и остаться здесь – многим возвращаться уже некуда. Кто-то рассчитывает, что мирная жизнь восстановится и они вернутся в родные Мариуполь, Волноваху и Лисичанск. Сколько на это потребуется времени – не принципиально. Мы готовы помогать до тех пор, пока у людей не будет стабильности и мирного неба над головой», - резюмировал Александр Авдеев.