Но больше половины работников прибавки в этом году не ждут.

Многим знакома ситуация, когда цены в магазинах растут, а денег в кошельке больше не становится. Недавно исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, сотрудникам каких сфер повысили зарплату в этом году, а кто не ждет прибавки в текущем сезоне. Опрос проводился среди 1 830 россиян от 18 до 55 лет. Результаты исследования есть в распоряжении издания Вести Подмосковья.Выяснилось, что 25% респондентов довольны своим уровнем заработка. 36% хотели бы роста своей зарплаты более чем на 50 тысяч рублей, а 5% согласны на любые прибавки. 24% в начале года все же получили увеличение доходов. В основном это рабочий персонал, сотрудники промышленной сферы, образования, банковского дела, строительства, розничной торговли, продаж, медицины, маркетинга, ИТ и энергетики. 56% опрошенных не ждут прибавки в этом году. 45% хотят найти новую работу с более высоким заработком, 31% — побеседовать с руководством о перспективах, а 18% уже смирились.