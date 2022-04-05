Ведущая программы Первого канала Время ответила на самый популярный вопрос о себе.

Ведущая программы Первого канала "Время" ответила на самый популярный вопрос о себе.Телеведущая Екатерина Андреева с годами практически не меняется. Она выглядит молодо и свежо. По мнению знаменитости, ни в коем случае нельзя зависеть от того, что написано в паспорте. Она убеждена: человек выглядит на те годы, на которые себя ощущает.Но скептики дают иные объяснения вечной молодости Андреевой. Екатерина знает, что некоторые люди подозревают ее в преступлении: якобы она получила от бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова паспорт, в котором написана неверная дата рождения. Такие домыслы ведущая программы "Время" называет бредом.В интервью Надежде Стрелец Андреева расставила все точки над i. Она подтвердила, что родилась 1965 году, а значит, в 2022-м ей исполнится 57 лет. В Википедии же называется другой год рождения знаменитости – 1961-й. То есть Екатерине якобы 60."Я пыталась добиться всеми способами, чтобы это (неверную информацию – Прим. ред.) убрали <...> Они не хотели ничего исправлять много лет, подставляя меня", – сказала телеведущая.Ранее "Дни.ру" об инциденте в программе "Время". Когда Екатерина Андреева рассказывала о новостях Союзного государства, в студию ворвалась посторонняя женщина с плакатом. Сама телеведущая всего лишь раз произошедшее.