Сегодня глава города Владимира Андрей Шохин назначил Олега Круглова заместителем главы...

Сегодня глава города Владимира Андрей Шохин назначил Олега Круглова заместителем главы администрации города Владимира. Олег Круглов будет курировать деятельность трех управлений мэрии - ЖКХ, транспорта и связи и по охране окружающей среды, сообщает пресс-служба Администрации города Владимира.Олег Александрович Круглов родился в 1979 году во Владимире. В 2001 году окончил инженерно-строительный факультет Владимирского государственного университета. Трудовую деятельность начинал дорожным рабочим во владимирском «ДСУ-3», впоследствии трудился на инженерных и руководящих должностях в организациях сферы дорожного хозяйства. В 2013 году возглавил Киржачское дорожное ремонтно-строительное управление - филиал ГУП Владимирской области «ДСУ-3».С 2016 года работал в дорожной отрасли Ярославской области, затем - первым заместителем главы города Ростова.В 2021 году получил приглашение вернуться во Владимир. Как говорит сам Олег Круглов, чтобы объективно вникнуть в современное состояние городского ЖКХ, он предварительно согласовал с главой города назначение на должность заместителя директора муниципального учреждения «Центр управления городскими дорогами», где работал по апрель 2022 года.Сегодня, 5 апреля, глава города Владимира Андрей Шохин подписал распоряжение о назначении Олега Круглова заместителем главы администрации города Владимира.Фото: https://www.vladimir-city.ru/