Поисковый сервис автомобильной тематики Partarium представил обновленный функционал для ориентирования на рынке запчастей для иномарок и оперативного подбора аналогов для дефицитных товаров.

Поисковый сервис автомобильной тематики Partarium представил обновленный функционал для ориентирования на рынке запчастей для иномарок и оперативного подбора аналогов для дефицитных товаров.Как отметили разработчики агрегатора, в данный момент сервис работает со всеми крупными поставщиками запчастей, включая . Акцент делается преимущественно на автомобилях иностранных брендов – от "народных" KIA и Chery до моделей премиум-сегмента Mercedes, Jaguar, Lexus.Цель инициативы – предоставить простым водителям удобные инструменты для поиска автомобильных запчастей в условиях возможного дефицита, причем у прямых поставщиков и в магазинах с самыми низкими ценами на момент поиска.Как работает новый поискВ базе сервиса представлены десятки поставщиков автомобильных запчастей и расходных материалов, которые ежедневно актуализируют каталог продукции и ценники.Пользователь вводит название детали, марку автомобиля или VIN-номер, а агрегатор выдает релевантную информацию – список магазинов, у которых соответствующие товары есть сейчас в наличии.Создатели сервиса отдельно подчеркивают, что наличие запчастей на складе поставщика является одним из приоритетных критериев оценки. Поэтому на первых местах в поисковой выдаче будут именно те магазины, у которых интересующая пользователя деталь будет доступна для оперативной доставки или самовывоза.Дополнительные критерии выбораЕсли нужный автомобилисту товар представлен сразу у нескольких поставщиков, сервис предоставит параметры для объективного сравнения магазинов, включая актуальную стоимость и рейтинг магазинов согласно внутренней системе оценки.На первых позициях поисковых результатов будут те поставщики, которые заслужили доверие водителей, которые работают с фактическим ассортиментов, а не «под заказ».При желании водитель может узнать, в каком магазине в данный момент проходят распродажи и акции.Если по какой-то причине нужных запчастей для конкретной модели авто не будет в наличии ни у кого, сервис предложит адекватные аналоги от поставщиков так называемых "реплик" или тех, кто привозит детали по предварительной заявке. Это автоматически упростит поиск запчастей и расходников в условиях товарного дефицита.Воспользоваться поисковым сервисом и подобрать запчасти для своего автомобиля вы можете на сайте .