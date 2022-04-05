Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в...

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Вязники. Мужчине предъявлено обвинение в совершении кражи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В ноябре прошлого года обвиняемый, взломав входную дверь, проник в принадлежащий 35-летнему местному жителю дачный дом в микрорайоне Нововязники, откуда похитил технику и различные бытовые предметы. Большую часть похищенного мужчина сдал в пункт приема металла.Оценив стоимость похищенного в 32 000 рублей, потерпевший обратился с заявлением в полицию.Сотрудниками уголовного розыска оперативно установили и задержали причастного к краже 41-летнего жителя Вязников, освободившегося из мест лишения свободы за месяц до совершения преступления.Свою вину мужчина признал, ущерб владельцу частично возместил.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/