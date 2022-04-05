В Александрове вынесли приговор подростку за ДТП, в котором погиб его друг. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

В Александрове вынесли приговор подростку за ДТП, в котором погиб его друг. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему жителю Московской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по