Каждый человек мечтает о собственном жилье. Государственная программа кредитования позволяет обзавестись собственной недвижимостью даже при отсутствии полной суммы на покупку.

Но в целях экономии денег многие покупатели рассматривают именно вариант покупки квартиры Москвы в новом доме на этапе его строительства, так как цены более низкие. Если вы хотите купить квартиру в Москве в строящемся доме, то обязательно запишитесь на осмотр. Это исключит в будущем многочисленные проблемы.

Даже если дом находится на начальном этапе строительства, посетите строительную площадку, офис застройщика. Это поможет дополнить общее впечатление, оценить качество работ и исполнительность. В проектной документации указаны все сроки реализации каждого из этапов строительства. Обратите внимание, нет ли задержек, проблем у застройщика. Это исключит такую распространенную проблему как «долгострой».

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Предварительный осмотр обязателен. Он позволит оценить уровень развития инфраструктуры района, вид из окон, план строительства и прочие важные моменты. Общение с застройщиком напрямую также важно, так как позволит оценить такие важные моменты, как:



клиентоориентированность продавца;



исполнительность;



ответственность.



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