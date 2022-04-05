Настоящие казаки выражают душу не только в песне, но и реальных делах на благо России. А те, кто отказывается отдать долг Родине – недостойны звания воина. Такое мнение озвучил политолог Петр Коломец.

Настоящие казаки выражают душу не только в песне, но и реальных делах на благо России. А те, кто отказывается отдать долг Родине – недостойны звания воина. Такое мнение озвучил политолог Петр Коломец.Президент РФ Владимир Путин инициировал 24 февраля специальную операцию по демилитаризации Украины. Главной ее задачей является освобождение народных республик Донбасса от притеснений преступного киевского режима.И если в 2014-2015 годах казачество повсеместно заявляло о желании выступить против националистов, то к 2022 году — его готовность помогать жителям пострадавшего региона улетучилась. Вместо этого "патриоты" устраивают танцевальные флешмобы и выстраиваются в виде букв Z и V, полностью дискредитируя звание настоящих воинов."Общественность должна обратить внимание на помощь армии, на помощь тем людям, которые попали в тяжелое положение. Есть такая "Федеральная национально-культурная автономия украинцы России", мы отправляем гуманитарную помощь в Донбасс. Жители передают продукты питания, рис, деньги просто выделяют.Я сам в 90-е годы был походным атаманом. Есть мой друг Игорь Шевелев с позывным Че Гевара, он там воюет против нацистов. Есть и другие парни, которые тоже с оружием в руках защищают население Донбасса", — заявил Коломец.По словам собеседника издания, сегодня в России существует множество общественных организаций, которые гордо называются "казачьими", но по сути таковыми не являются."Это объединения "по интересам". Кто-то ширину лампасов меряет, кто-то регулярно ходит в храм отмаливать грехи какие-то. Ну а кто-то, если считает возможным, едет в ЛДНР и вступает в ряды народной милиции. Тем более в военкоматах сейчас двери широко открыты для добровольцев.Если казак действительно чувствует за собой ответственность за то, что он назвался казаком, если ему позволяет призывной возраст и воинская специальность, то добро пожаловать к дверям военкома. Нельзя просто так посочувствовать возле телевизора, лежа на диване. Необходимо дойти до военкомата, записаться и ехать свой казачий долг Родине отдавать. Потому что все мы любим Россию", — продолжил эксперт.Политический аналитик добавил, что "душа добровольца выражается не только в песне, но и в реальных делах"."Казак — в первую очередь воинское звание, и его необходимо подтверждать. А если ты на пару с другими такими же выстраиваешься в буквы Z и V, то это недостойно. Хотя, наверное, это их выбор.Если есть среди них те, кто с нужными специальностями, призывного возраста, ну вот что-то же должно у них зашевелиться? Сердце, душа? Если уж ты называешь себя казаком — докажи это, брат. Докажи! В противном случае ты недостоин воинских почестей", — заключил Петр Коломец.Многолетние заявления о желании отправиться на войну с ВСУ и нацбатами волонтеров в чекменях пока остаются лишь словами. Реальные же дела говорят о том, что для "войска" — в приоритете не бой плечом к плечу с народной милицией Донбасса, а флешмобы с танцами, парадными костюмами и сомнительные малоэффективные акции в тылу.