Сегодня, 5 марта, исполняется 105 лет со дня рождения легендарного актера Леонида Вицина. Многие полюбили его благодаря блестяще исполненным ролям в Кавказской пленнице, Операции Ы, Джентльменах удачи и в других известных фильмах. Зрители обожали комедийных персонажей артиста, однако сам он был их полной противоположностью.

Сегодня, 5 марта, исполняется 105 лет со дня рождения легендарного актера Леонида Вицина. Многие полюбили его благодаря блестяще исполненным ролям в "Кавказской пленнице", "Операции Ы", "Джентльменах удачи" и в других известных фильмах. Зрители обожали комедийных персонажей артиста, однако сам он был их полной противоположностью.Георгий Вицин появился на свет в 1917 году и стал частью творческого мира еще в детстве. В школьные годы Георгий посещал драматический кружок, а после ее окончания упорно шел к своей мечте, поступая то в одно училище, то в другое. Остепениться в учебе Вицину удалось далеко не сразу, а в кино ему и вовсе повезло только после 40 лет.Долгое время актер посвящал себя только театру. Тощее телосложение и нестандартная внешность Вицина не пользовались спросом у многих кинорежиссеров, однако в фильмы Леонида Гайдая вписывались как нельзя лучше. Начав исполнять комедийные роли, созданные будто бы под его типаж, Георгий Михайлович прославился на весь Союз и вошел в число любимчиков зрителей. Актер виртуозно перевоплощался то в заядлых пьяниц, то в молодых спортсменов, а поклонники удивлялись, как ему удается так хорошо выглядеть.Секрет артиста был в том, что он, в отличие от своих персонажей, следил за здоровьем. Георгий Михайлович занимался йогой, питался по особой системе, всегда носил с собой зонт и теплый свитер, выступал противников лекарств. Алкоголь актер пробовал всего однажды, да и то не по своему желанию. Во время съемок "Кавказской пленницы" ему подсунули настоящее пиво, потому что напиток из шиповника показался режиссеру неубедительным.В отличие от многих других знаменитостей, Георгий Михайлович сторонился публичности и тесных связей с людьми. Свою душу актер никому не открывал и почти не заводил друзей, зато не боялся настоящей любви. Несмотря на большое количество поклонниц, Вицин был женат только два раза. Первую избранницу, жену своего наставника и начальника Николая Хмелева, артист отбил.Надежда Тополева была старше актера на 16 лет, но они, несмотря на разницу в возрасте, прожили вместе около 20 лет. Даже после расставания артист не вычеркнул из жизни бывшую жену и продолжил ей помогать.Второй избранницей Георгия Вицина стала Тамара Мичурина – племянница известного ученого Ивана Мичурина. Тамара не только подарила актеру дочь Наташу, но и умудрилась подружиться с его бывшей женой. Супруги прожили в браке больше 50 лет – до последнего вздоха кинозвезды.На протяжении всей своей карьеры Вицин старался оставаться в тени, а с распадом СССР и вовсе перестал сниматься в кино. Свою квартиру актер подарил дочери, а сам переехал в скромную "хрущевку" вместе с женой и начал жить практически затворником.В последние годы артист поднимался на сцену только ради концертов и редких творческих встреч со зрителями. После одного из таких выступлений его увезли прямиком в больницу. Домой Георгий Михайлович так и не вернулся. Георгий Вицин скончался 22 октября 2001 года. Причиной смерти стали хронические заболевания сердца и печени.