Во Владимирской области прокуратура ликвидировала задолженность по зарплате перед работниками местного предприятия. Установлено, что по состоянию на 2 марта 2022 года у предприятия ООО

Во Владимирской области прокуратура ликвидировала задолженность по зарплате перед работниками местного предприятия. Установлено, что по состоянию на 2 марта 2022 года у предприятия ООО «КФЗ» имелась задолженность по выплате заработной платы за вторую половину февраля 2022 года перед 53 работниками в размере более 400 тысяч рублей. Также компенсация за задержку выплаты заработной платы в порядке требования ст.