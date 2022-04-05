Прокуратура Киржачского района в судебном порядке добивается предоставления жилья сироте - сообщает...

Прокуратура Киржачского района в судебном порядке добивается предоставления жилья сироте - сообщает пресс-служба ведомства.Установлено, что по исполнении 18 лет не всем детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории Киржачского района, администрацией предоставлено жилое помещение.В связи с этим прокуратура обратилась в суд о восстановлении нарушенного права одного лица данной категории с исковым заявлением об обязании органов местного самоуправления предоставить ребенку-сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма.Требования прокурора удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле надзорного органа.Фото: freepik