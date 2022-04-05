Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по делу о превышении...

Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции в отношении бывших заместителя губернатора Владимира Сипягина Романа Годунина и бывшего гендиректора государственного унитарного предприятия «Дорожно-строительное управление № 3» Станислава Шерстнева.В зависимости от роли и степени участия каждого из них они обвиняются в превышении должностных полномочий и подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции, а также в ограничении конкуренции, с использованием служебного положения, с причинением крупного ущерба и извлечением дохода в особо крупном размере.Следствием установлено, что в ноябре 2020 года для участия в аукционе на строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г. Владимире в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заявилась строительная фирма из г. Санкт-Петербурга.Заместитель губернатора Роман Годунин вынудил генерального директора государственного предприятия «ДСУ-3» Станислава Шерстнева к участию в аукционе, после чего принял меры для его победы.В этих целях чиновник через подчиненных и подконтрольных ему лиц оказывал давление на руководителей иногородней строительной организации в целях отказа от участия в аукционе. После того, как его незаконные требования были проигнорированы, он через подконтрольного ему директора государственного предприятия заключил с представителями Санкт-Петербургской коммерческой фирмой ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное антимонопольным законодательством.Согласно достигнутой договоренности хозяйствующие субъекты-конкуренты в ходе аукциона не стали снижать начальную (максимальную) цену контракта, что обеспечило победу государственного предприятия, которое в свою очередь должно было в дальнейшем заключить договоры субподряда со вторым участником аукциона. Указанные незаконные действия повлекли причинение ущерба в сумме более 10 млн. рублей. Кроме того, унитарное предприятие в результате незаконно получило доход в общей сумме более 2 млрд. рублей.Уголовное дело расследовалось СУ СК России по Владимирской области. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд г. Владимира, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.