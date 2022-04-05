На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации. К 5 апреля 2022 года произошло много подвижек.

На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации. К 5 апреля 2022 года произошло много подвижек.Главной картиной дня за минувшие сутки остается зверская провокация в украинском городе Буча. Глава российского СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку трагедии. В российском ведомстве уверены, что Минобороны Украины распространило видео для "дискредитации российских военнослужащих".Россия два раза запрашивала Совбез ООН по ситуации в городе Буча, однако дважды наша страна получила отказ. Запад закрывает глаза на то, что ему могут доказать, что людей в Буче расстреливали украинские националисты. По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, Запад пытается "растворить в демагогии" проблему Бучи. Он добавил, что Россия продолжает контакты с украинской стороной в режиме онлайн.Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о риске повторения кровавой провокации в Буче. Он отметил, что по примеру Бучи украинские националисты могут начать устраивать провокации и в других населенных пунктах своей страны.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внес лидера Незалежной Владимира Зеленского в список противников правящей партии страны "Фидес", которую премьер возглавляет. Он не позволяет возить оружие на Украину через свою страну.Тем временем лидер Франции Эммануэль Макрон заговорил о новых санкциях в отношении России на уровне ЕС. В эфире французского радио Макрон заявил, что намерен обсуждать санкции с Германией.Из Мариуполя хотят эвакуировать иностранцев. Замминистра обороны Александр Фомин подтвердил заместителю генсека ООН Мартину Гриффитсу готовность обеспечить заход кораблей в Бердянск с целью эвакуации.Чечня готовит вторую группу добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.