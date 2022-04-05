4 апреля Счетная палата Владимирской области сообщила результаты проверки использования...

4 апреля Счетная палата Владимирской области сообщила результаты проверки использования администрациями трех поселков в Гусь-Хрустальном районе (Анопино, Добрятино, Золотково) бюджетных средств. Счётно-контрольным органом были выявлены нарушения в области закупок, а также при управлении муниципальной собственностью, которые привели к неэффективному использованию бюджетных средств.Администрация п. Золотково не осуществила централизованную закупку работ по капитальному ремонту здания дома культуры через Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области, чем нарушила обязательства, предусмотренные соглашением с Департаментом культуры Владимирской области - сообщает Счетная палата Владимирской области. Должностными лицами муниципального образования осуществлено необоснованное дробление закупки вышеуказанных работ (с одним подрядчиком заключено 42 контракта на общую сумму 16,1 млн.руб.).Администрацией же п. Анопино и муниципальным учреждением п. Добрятино в 2021 году были приняты и оплачены выполненные подрядчиками работы на общую сумму 1 млн.руб., не предусмотренные условиями контрактов и сметной документацией. Установлены факты несвоевременной оплаты выполненных работ, что могло привести (в случае выставления требований подрядчиками) к дополнительным расходам местных бюджетов. В ряде случаев в адрес подрядных организаций не были направлены требования об уплате неустоек (пеней) по контрактам, что может рассматриваться как недополученные доходы местных бюджетов. Информация в Единой информационной системе в сфере закупок размещалась с нарушением сроков.Кроме того, администрацией п. Добрятино заключено с муниципальным учреждением соглашение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на сумму 3,4 млн.руб. в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, чем нарушены нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации. Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения 5 административных производств в отношении глав администраций поселений.Нарушения при управлении муниципальной собственностью привели к неэффективному использованию бюджетных средств в сумме 700 тыс. рублей.Фото: freepik