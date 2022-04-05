Плюс на термометре, длинные солнечные дни, отход льда от берегов — эти факторы несут серьезную...

Плюс на термометре, длинные солнечные дни, отход льда от берегов — эти факторы несут серьезную опасность, отмечают сотрудники МЧС. Несмотря на все предостережения, любители зимней рыбалки продолжают выходить на лёд. В минувшие выходные, например, на Содышке их было больше сотни.. Инспекторы еще раз обратились к рыбакам и вручили им памятки. Акция «Тонкий лёд» продлится в области до 21 апреля.Евгений Мысев, старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель инспекторского отделения № 2 центра ГИМС Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Напомним правила безопасного поведения на водоеме в весенний период. Напоминаем о том, что в тех местах, где выход на лёд запрещен предусмотрена административная ответственность от 800 до 4 тыс. рублей.