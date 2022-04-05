Работникам пера преподали основы личной самозащиты на работе. Отработала приемы и наш корреспондент...

Работникам пера преподали основы личной самозащиты на работе. Отработала приемы и наш корреспондент Любовь Клюквина.Даже у самого здорового и сильного, есть слабые места, учит тренер. Такие, например как глаза, горло, уши...- Даже нос есть. Вот тут такой хрящик неприятный. Чувствуешь?- Да.Поэтому, когда на вас напали, важно уличить удачный момент, чтобы грамотно воспользоваться слабостями противника. Как говорят в Союзе боевых искусств, шагнуть назад, чтобы при необходимости, затем сделать три шага вперед.- А если тебя схватили за руку, вырываться стоит в сторону большого пальца.Подобные реакции в идеале должны быть доведены до автоматизма, - учит студентов-журналистов и работников СМИ президент Союза боевых искусств. Так во Владимире реализуется всероссийская программа "Сила слова", призванная научить служителей пера защищать себя при исполнении.- Видите он меня схватил? Моя задача поднять как можно выше руку: вот отсюда я пойду вот сюда. А могу сделать во-о-от сюда. Тоже не очень приятно. Пробуй! Вот ручку не поднял и у него не получилось. Воо! Вот. Вот. Вот.Если нападающий схватил вас двумя руками, неожиданно высвобождаем руки в противоположную сторону и перехватываем его руку сами. Если вы в лифте и места нет, используем локоть противника, как точку опоры, и атакуем. Третий вариант тренер называет "щепоточкой соли".- Смотрите, вот меня держат, и я как будто беру по щепоточке соли.- Чувствуешь, да? Не обманываем?Схватили за руки сзади? Делаем шаг вперед, хватаем соперника за одну руку, разворачиваемся и атакуем второй рукой. Эффект неожиданности крайне эффективен. Как и эффект встречного расслабления.- Вам когда-нибудь приходилось защищаться?- Словесно только.- А так, чтобы нападали?-Бежать, хитрить. Какие ещё варианты? Я человек неподготовленный и, если есть возможность не попадать в неприятную ситуацию, думаю, лучше убежать или вообще не попадать в ситуацию.Как защитить себя на улице, за рулем, на массовых мероприятиях, а автобусе? Более подробная демонстрация основ самообороны для работников СМИ - в обучающем фильме. Найти его можно в Ютубе, набрав в поисковой строке - "Всероссийская программа "Сила слова".- Давайте назовем нашу профессиональную работу "Силой правдивого слова". Ну а постольку поскольку ситуации у журналистов бывают пограничные, наши коллеги из Союза боевых искусств и Федерального союза журналистов приехали и преподали вам азы обороны, но, я надеюсь, до этого никогда не дойдет и мы всегда сумеем договориться.Курсы самозащиты на постоянной основе проводят для всех желающих в Коврове, Вязниках, Киржаче. В ближайшую неделю они пройдут и во Владимире. Посетить такие точно будет полезно. Главное помнить: самый лучший поединок - несостоявшийся.Любовь Клюквина, Александр Чунаев."Вести-Владимир"