Не могут обменять гривны на рубли. Именно так обозначили свою главную проблему беженцы из Украины во Владимирской области. Их жалобы выслушала федеральный Уполномоченный по правам

Не могут обменять гривны на рубли. Именно так обозначили свою главную проблему беженцы из Украины во Владимирской области. Их жалобы выслушала федеральный Уполномоченный по правам человека. В ходе общения с переселенцами Татьяна Москалькова пообещала содействовать решению этого вопроса. Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Сегодня вырабатывается решение, которое должно быть принято в