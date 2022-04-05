Владимирскую область сегодня с рабочим визитом посетила уполномоченный по правам человека в...

Владимирскую область сегодня с рабочим визитом посетила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Она встретилась с вынужденными переселенцами с Украины и Донбаса. Репортаж Александра Сыпченко.Пункт временного размещения вынужденных переселенцев в деревне Пенкино Камешковского района.Житель Мариуполя Владимир Шпиталенко, приехал сюда с многочисленными ранениями от взрыва снаряда ВСУ. Еще несколько дней назад, на вокзале во Владимире, он рассказывал нашей съемочной группе, что ничего не знает о судьбе своей супруги, которая попала под обстрел вместе с ним. Сегодня мужчина чувствует себя значительно лучше, в том числе благодаря хорошим новостям.Владимир Шпиталенко, житель Мариуполя:- Вчера сын дозвонился сказал, что, может быть. она в Новоазовске, где, в больнице или в санатории, где? Я ж ее тогда в больницу отнес.Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, её сопровождают глава региона Александр Авдеев и владимирская коллега Людмила Романова, в первую очередь обращает внимание на условия проживания, продовольственное обеспечение и физическое состояние людей. К сожалению, не все истории здесь со счастливым концом. У многих переселенцев близкие пропали без вести или убиты, почти у каждого разрушен дом. Надежда Гапонова здесь вместе с сыном, о судьбе других членов семьи пока неизвестно.Надежда Гапонова, жительница Мариуполя:- У меня внучечка осталась, они созваниваются, тоже он не может ее найти никак, и дочечка тоже не знаю где, тоже потерялась, потерялась - и нет, ищем, ищем.Вырвались чудом, признаются люди. Многие даже не успели взять вещи. В пунктах временного размещения есть все необходимое: питание, лекарства, одежда. Принимают и гуманитарную помощь, особенно здесь рады детским игрушкам.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района:- На территории Камешковского района работают три ПВРа, на сегодня в них размещено 197 человек, все размещены, созданы комфортные условия и обеспечено 3-разовое питание.Вынужденные переселенцы обратились к Татьяне Москальковой по разным вопросам: это проблемы трудоустройства и медицинского обслуживания, обмен гривен на рубли и возможность остаться в России.Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации:- Люди размещены достойно, можно было бы сказать, в соответствии с международными нормами и стандартами, но это будет слишком неверная оценка, гораздо выше, потому что мы видим, как люди раскрылись душой.А это уже владимирский ПВР в гостинице "Профкурсы". Здесь также есть все необходимое, включая подгузники для новорожденных и детское питание. Основная задача, подчеркивает Татьяна Москалькова - быстрее помочь людям адаптироваться на новом месте, ведь многие уже связывают свое будущее с Россией- Вот ваша шляпа волшебная... Я думаю, куда я ее дела? Вот она где!Всех детей распределят в школы и детсады, а взрослым помогут в трудоустройстве, говорит глава региона Александр Авдеев. Количество эвакуированных во Владимирскую область граждан Украины, ДНР и ЛНР уже превысило полторы тысячи человек. Более 120 вынужденных переселенцев уже изъявили желание жить и работать в тридцать третьем регионе.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Более чем 960 уже оформили документы, статус временного переселенца. Это позволяет получить и выплаты, позволяет документы получить для устройства на работу, поэтому работает и миграционная служба, работают центры занятости, помогаем на каждом этапе.Александр Авдеев заверил, что все вопросы, которые люди задали уполномоченному по правам человека, включая, например, недостаток отдельных лекарств, будут решены в самое ближайшее время.Александр Сыпченко, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”