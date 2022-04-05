Руководство Радужного намерено обратиться к врио губернатора Александру Авдееву с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь в решении транспортной проблемы.

Спустя четыре дня после вблизи строительства М-12 произошло ещё одно происшествие с пассажирским транспортом. Об этом сообщили коллеги изВчера в угодил третий за 2022 год автобус маршрута №115. В районе кладбища Улыбышево он столкнулся с КАМАЗом. Грузовик стоял на сплошной разделительной полосе с включённой аварийкой. Водитель сбросил скорость, чтобы объехать «припаркованную» на дороге машину, но тут автомобиль начал поворачивать вправо. В результате столкновения в автобусе разбито боковое стекло. Пострадавших нет.Между тем водители уже полгода жалуются на Однако обращения в надзорные органы пока желаемого результата не принесли. При этом за три месяцаРуководство Радужного намерено обратиться к врио губернатора Александру Авдееву с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь в решении транспортной проблемы.