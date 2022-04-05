Юный москвич взял у мамы ключи от машины и поехал кататься с товарищами.

В Александрове подростка признали виновным в гибели ровесника. Несовершенный сел за руль маминого автомобиля, не справился с управлением и Машина загорелась. В результате происшествия пострадали пять человек.Ночью 30 августа прошлого года несовершеннолетний житель Московской области, управляя «ВАЗом», ехал по Струнино с четырьмя несовершеннолетними пассажирами на «борту». Приближаясь к повороту, он не снизил скорость, в результате чего вылетел с дороги и протаранил дерево.Водитель госпитализирован с острой закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ретрограммной амнезией и ушибленной раной нижней губы. Один 16-летний пассажир попал в больницу с острой закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки. Его сверстник впал в кому второй степени с переломом шейного позвонка, 15-летний подросток госпитализирован с острой черепно-мозговой травмой, переломом правого бедра и правого предплечья, а также ушибом шейного позвонка. Ещё один 15-летний парень отправлен на амбулаторное лечение с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.В итоге один из участников событий скончался, здоровью другого причинён тяжкий вред.Виновник аварии получил два года условного срока. Частично удовлетворён гражданский иск матери погибшего. В счёт компенсации морального вреда взыскано 500 тысяч рублей.Приговор в законную силу не пока вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.Напомним, что на следующий день после происшествия на личный контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.