В 02:46 5 апреля 2022 года в деревне Вильцово Суздальского района загорелся...

В 02:46 5 апреля 2022 года в деревне Вильцово Суздальского района загорелся автомобиль.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 8 кв. м, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 5 человек личного состава МЧС России. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/