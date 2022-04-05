Прокуратура выявила 10 нарушений закона.

В Гороховце прокуратура выявила нарушения при организации питания воспитанников в детских садах и школьников. Проверки учреждений проводились вместе со специалистами Роспотребнадзора.В детском саду №4 «Аленушка» при температуре +24 на складе хранится: сгущённое молоко и смесь сухофруктов. При этом на этикетках продукции указано, что она должна лежать в помещении с температурой не выше 22 и 20 градусов.«В медицинских книжках поваров отсутствовали отметки о прохождении очередной гигиенической подготовки. Пищеблок образовательного учреждения оснащён моечным инвентарем неустойчивым к дезинфицирующим средствам. В связи с этим качественная санобработка невозможна», - пояснили в пресс-службе прокуратуры.Заведующей внесено представление.Аналогичные нарушения выявлены в детском саду № 3 «Ромашка» и школе №1.Всего обнаружено 10 нарушений закона. Руководителям организаций внесено три представления, возбуждено четыре административных производства. Дела находятся на рассмотрении. Ведомство намерено наказать виновных.