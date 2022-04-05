Прокуратурой Гороховецкого района совместно со специалистами ТО Роспотребнадзора по Владимирской...

Прокуратурой Гороховецкого района совместно со специалистами ТО Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах проведены проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении питания детей.Как оказалось, в детском саду № 4 «Аленушка» не соблюдаются требования к температурному режиму хранения пищевой продукции в складском помещении, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. При температуре +24 ͦС (по показаниям гигрометра) осуществлено хранение пищевых продуктов: сгущенное молоко на этикетке, которого условия хранения обозначены при температуре до + 22 ͦС; набор «смесь сухофруктов» с установленной температурой хранения до + 20 ͦС.Кроме того, в медицинских книжках поваров отсутствовали отметки о прохождении очередной гигиенической подготовки.Также пищеблок образовательного учреждения оснащен моечным инвентарем неустойчивым к действию дезинфицирующих средств и не предусматривает его должного обеззараживания, качественная обработка его невозможна.По фактам выявленных нарушений заведующей детским садом № 4 «Аленушка» внесено представление. Кроме того, в отношении дошкольного учреждения, а также его заведующей вынесено 2 постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований).Аналогичные нарушения выявлены в детском саду № 3 «Ромашка» и средней образовательной школе № 1.Всего в рамках проверки выявлено 10 нарушений закона, по которым руководителям организаций внесено 3 представления, возбуждено 4 производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении.Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.Фото: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_33