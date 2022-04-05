В минувшую субботу, 2 апреля, сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели на территории Камешковского района специальный рейд по
<a href="https://33live.ru/novosti/05-04-2022-v-kameshkovskom-rajone-pojmali-trex-netrezvyx-voditelej-vo-vremya-specialnogo-rejda.html" target="_blank">В Камешковском районе поймали трех нетрезвых водителей во время специального рейда</a> - В минувшую субботу, 2 апреля, сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели на территории Камешковского района специальный рейд по
[url=https://33live.ru/novosti/05-04-2022-v-kameshkovskom-rajone-pojmali-trex-netrezvyx-voditelej-vo-vremya-specialnogo-rejda.html]В Камешковском районе поймали трех нетрезвых водителей во время специального рейда[/url] - В минувшую субботу, 2 апреля, сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели на территории Камешковского района специальный рейд по