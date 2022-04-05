В минувшую субботу, 2 апреля, сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели на территории Камешковского района специальный рейд по

В минувшую субботу, 2 апреля, сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели на территории Камешковского района специальный рейд по проверке транспортных средств. Главная цель мероприятия – выявление и пресечение фактов «нетрезвой» езды. На территории района работали шесть экипажей ДПС. Всего госавтоинспекторы проверили 298 автотранспортных средств. В городе Камешково и селе