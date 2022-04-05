За февраль предприятие не выплатило сотрудникам 400 тысяч рублей.

Прокуратура Киржачского района заставила ОО «КФЗ» погасить долги перед работниками предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.На 2 марта у фанерного завода имелась задолженность в размере 400 тысяч рублей за вторую половину февраля перед 53 сотрудниками. Компенсация за задержку жалованья людям не начислялась и не выплачивалась.На компанию и его гендиректора завели административные дела. В адрес организации внесено представление. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.В результате мер прокурорского реагирования обязательства исполнены в полном объёме.