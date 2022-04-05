Косметолог подал апелляцию. Судебная коллегия Владимирского областного суда признала решение коллег законным и обоснованным и оставила жалобу без удовлетворения.

В Кольчугине суд взыскал ущерб, причинённый клиенту косметологического кабинета. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.В сентябре 2020 года женщина заключила с салоном красоты устный договор оказания услуг лазерной эпиляции. Она прошла пять сеансов, за которые заплатила 17, 5 тысяч рублей.После первого посещения мастера на коже клиентки появилось пятно. В салоне сказали, что ничего страшного в этом нет, но с каждым облучением площадь поражения увеличивалась. Пострадавшая обратилась к медикам, которые выявили инфекционное заболевание.Выяснилось, что её не предупредили о противопоказаниях. С «пациентки» не взяли согласие на предоставление услуги. Досудебная претензия осталась без ответа. В организации не признали факт прохождения девушкой лазерной эпиляции. В суде мастер и владелец салона сообщили, что женщина приходила на шугаринг. Доказательством лжи бизнес-леди стала переписка в мессенджере, где специалист её конторы и клиент договаривались о проведении именно лазерной эпиляции. По заключению врача процесс является стрессовым воздействием на кожу, снижает иммунитет и может вызывать различные заболевания.Решением суда от 3 декабря прошлого года иск удовлетворён частично. С индивидуального предпринимателя взысканы: стоимость некачественно оказанных услуг - 17 500 рублей, расходы на лечение - 20 039,75, компенсация морального вреда – 10 000, неустойка - 17 500, штраф - 32 519,88, расходы на оплату юриста - 35 000, почтовые издержки - 265,68, работа эксперта - 25 000. Итого порядка 158 тысяч рублей.Косметолог подал апелляцию. Судебная коллегия Владимирского областного суда признала решение коллег законным и обоснованным и оставила жалобу без удовлетворения.