Авария с погибшим и пострадавшими произошла в Кольчугином районе около деревни Кожино 4 апреля. Водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь со стороны города Кольчугино в сторону города

Авария с погибшим и пострадавшими произошла в Кольчугином районе около деревни Кожино 4 апреля. Водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь со стороны города Кольчугино в сторону города Александров, не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос транспортного средства. Авто совершило касательное столкновение с автомобилем “AF 3720AA”, который двигался на встречке. Далее совершил лобовое столкновение с автомобилем