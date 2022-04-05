Столичные власти оказали бесплатную помощь 15 тысячам семей при переезде.

Столичные власти оказали бесплатную помощь 15 тысячам семей при переезде.В Москве продолжает действовать программа реновации. Власти города делают все, чтобы люди могли быстро и комфортно переселиться из старых квартир в новые. Для этого город предлагает бесплатные услуги помощи при переезде. Люди охотно пользуются предоставляемой услугой. Чаще всего это семьи, которые проживают на севере Москвы, а также на западе и востоке. Им бесплатно выделяют машины и грузчиков для организации переезда. Эта услуга еще действует, получить ее можно через сайт Mos.ru.Напомним, программа реновации началась в Москве в 2017 году. В нее вошли 543 стартовые площадки. Сейчас по программе в столице строятся и проектируются более 380 зданий. 165 домов площадью более двух миллионов квадратных метров уже отдали для заселения. В новые квартиры переехали более 47 тысяч москвичей. Всего в новые современные квартиры с отделкой переедут порядка миллиона жителей города.Участникам программы реновации предоставляют равнозначные квартиры. Число комнат и жилая площадь — не менее, чем в старой квартире. Коридоры, кухня, прихожая, ванная и туалет более просторные, чем в старой квартире. Горожане также могут выбрать равноценную квартиру или денежную компенсацию.