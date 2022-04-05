О Вехах ратной истории рассказывает новая выставка, которая открылась в музее-заповеднике...

О "Вехах ратной истории" рассказывает новая выставка, которая открылась в музее-заповеднике "Александровская слобода". Проект иллюстрирует историю становления русской армии и развития оружейного дела в шестнадцатом-девятнадцатом веках. Экспозиция приурочена к дню рождения Петра Первого, при котором фактически были созданы регулярные войска, и годовщине Отечественной войны 1812 года.С "грозненским" залом гостей познакомил "стрелец", в "петровском" посетителей встречал "пехотинец Преображенского полка". Участники экскурсий могут и сами примерить кольчугу или стрелецкий кафтан. Впервые в таком объеме представлена музейная коллекция вооружения. Выставка будет работать до середины июня.