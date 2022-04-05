Ежегодно в последние дни марта-начале апреля во Владимире проводится неделя детской книги. В этот раз маленькие посетители Областной библиотеки для детей и молодежи, а также их родители

Ежегодно в последние дни марта-начале апреля во Владимире проводится неделя детской книги. В этот раз маленькие посетители Областной библиотеки для детей и молодежи, а также их родители смогли приобщиться к творчеству знаменитого детского писателя Корнея Ивановича Чуковского, которому в этом году исполнилось 140 лет. Познакомиться с персонажами книг, узнать интересные факты о сказках и посмотреть